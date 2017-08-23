قرار جديد “مثير للجدل” أصدره ترامب

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا عن قائد الشرطة المحلية السابق جو أربايو (85 عاما) “المثير للجدل”، الذي أدين لإفراطه في مطاردة المهاجرين السريين.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن “الرئيس دونالد ترامب منح العفو الرئاسي إلى جو اربايو القائد السابق لشرطة ماريكوبا في ولاية أريزونا”.

وأضاف أن “الشريف جو اربايو يبلغ من العمر اليوم 85 عاما وبعد 50 عاما من الخدمة الرائعة لبلدين، يستحق عفوا رئاسيا”.

وأكد الرئيس الأميركي في تغريدة أن أربايو “أمن الحماية لأريزونا!”، ووصفه بأنه “وطني”.

واستخدم أربايو “تويتر” أيضا للتعبير عن شكره للرئيس، وقال: “يشرفني ذلك واشعر بامتنان كبير للرئيس”، وأضاف: “انتظر بفارغ الصبر وضع هذا الملف ورائي والمساعدة على إعادة العظمة لأميركا”، شعار ترامب.

وأضاف الشريف السابق في تغريدة ثانية: “شكرا دونالد ترامب لتفهمك لما كانت عليه إدانتي في الحقيقة: اضطهاد من قبل موالين لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما في وزارة العدل”.

وكان جو أربايو أدين في نهاية يوليو بمخالفة أمر قاض فيدرالي يمنعه من القيام بدورياته التمييزية.

وكان ترامب سأل الحشد في تجمع، الثلاثاء، في أريزونا ما إذا كان أربايو قد أدين لأنه “قام بعمله”، وصفق له الحضور بحرارة. إلا أنه تخلى عن الإعلان عن العفو، الذي كان متوقعا في هذا التجمع خوفا من أن يؤدي إلى تظاهرات وتوتر.