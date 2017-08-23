الإعلان عن 4716 وظيفة تعليمية نسائية و 3950 رجالية.. وبدء التقديم الاثنين المقبل

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن 8666 وظيفة تعليمية الجديدة تشمل 4716 للنساء، منها 3003 في الابتدائية، و859 في المتوسطة، و854 في الثانوية أما الوظائف الرجالية 3950 وظيفة تضم 1907 في المرحلة الابتدائية، و941 في المتوسطة، و1102 في الثانوية.

وأعلنت الوزارة أنها ستفتح التقديم الإلكتروني على نظام «جدارة» اعتبارا من الإثنين القادم (6 ذي الحجة الجاري) للنساء وحتى 20 ذي الحجة، وللرجال في الفترة من 20 – 23 من ذي الحجة. وبينت أن موعد المطابقة للمرشحين والمرشحات سيكون خلال أسبوع من انتهاء التقديم.

ولفتت إلى أن هناك أربع فئات مستهدفة بالإعلان التعليمي، تشمل التربويين والتربويات من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة، غير (التربويين أو التربويات) الحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، غير (التربويين) من حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات أو الكليات المعتمدة، الجامعيين (التربويين/‏ بالدبلوم التربوي) الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب.