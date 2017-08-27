المفتي للأئمة: احذروا التخلف عن إمامة جماعة المسجد.. والتفريق بين المصلين

حذر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الأئمة من الإخلال بمهماتهم والتخلف عن إمامة جماعة المسجد أو إحداث الفرقة بين المصلين.

وقال إنه يجب أن يكون الإمام رفيقا بجماعة المسجد وأن تكون علاقته بهم علاقة محبة ومودة وينبغي أن يكون رفيقا بهم موجها لهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح بينهم ولا يكون مائلا بالهوى مع هذا أو ضد ذاك ويكون موقفه من الجماعة واحدا فيحب الجميع ويواليهم ويتأدب معهم ويقوي صلته بكل واحد منهم ولا يسمح لنمام ولا واش أن يتدخل بينه وبين جماعته بل يسعى في الإصلاح قدر استطاعته ويعرض عما لا خير فيه.

وشدد المفتي العام وفقا لـ”عكاظ” على ضرورة أن يجد الإمام ويجتهد في المحافظة على وظيفة الإمامة وألا يدع الجماعة يتكلمون فيه لغيابه وعدم التزامه وتخلفه.

وبين آل الشيخ أنه لا يجوز للإمام أن يقيم جماعتين في مسجد، لافتا إلى أن ذلك خطأ لأنه “يخالف مقتضى إقامة الجماعة المبني على التآلف والمحبة والمودة”، أما تقسيم الجماعة إلى قسمين لأجل نزاع شخصي فهو تجسيد للخطأ.