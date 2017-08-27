الدوسري: لهذا السبب .. لا ترهنوا منازلكم لدى البنوك للحصول على قروض

كشف المحلل المالي والاقتصادي خالد الدوسري أن حجم القروض الشخصية في البنوك المحلية السعودية تعدى 370 مليار ريال، معتبرا أن هذا الرقم ضخم وينذر بالخطر.

وطالب خلال ندوة ألقاها في ديوانية رجل الأعمال سالم بالحمر بالدمام أخيرا، المواطنين بعدم رهن المنازل لدى البنوك بهدف الحصول على قروض للحصول على أرباح سريعة. ودعا للاستثمار الآمن والحرص قبل التورط في استثمارات قد تقود لخسارة رأس المال.

وحذر من التعامل مع شركات الفوركس، التي تروج لأعمالها عبر رسائل sms، ودعاية كبيرة تغري المواطنين بالتوجه إليها، وتستهدف خصوصا الشباب عن طريق الأرباح السريعة.

وأضاف، وفقا لـ”عكاظ”، “شركات الفوركس شبيهة بالمقامرة وعملها يفتقد للمصداقية، وتورط المتعاملين معها من خلال الإغراء بالربح السريع في البداية، ثم تتجه بهم لأسوأ خسارة، كما أنها تعتمد على المضاربات بالعملات الدولية (الدولار، والين، والجنيه) في الأسواق الدولية على مدار اليوم”.

وطالب الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم بدراسة الشركات المستهدفة لتفادي خسارة رأس المال.