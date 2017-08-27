ارتفاع قتلى اشتباكات الانقلابيين في صنعاء إلى 7

وقعت اشتباكات في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، أسفرت عن 7 قتلى وعدد من الجرحى، حسبما أكدت مصادر لقناة العربية.

وخلال الأسبوع الماضي، تكرر مشهد الخلاف بين الانقلابيين، وتطور لاستعراضات عسكرية بين الطرفين، حيث تحدت ميليشيات الحوثي حشد شريكها الأساسي في الانقلاب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، باستعراض قوتها العسكرية، مساء الخميس، في الميدان الذي احتضن فعالية حزب المؤتمر الشعبي، وشوارع صنعاء، عقب ساعات قليلة من مغادرة حشود المخلوع.