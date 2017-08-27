رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين

أطلق جنود في جيش ميانمار، النار على المئات من مسلمي أقلية الروهينغا الفارين من المعارك في ولاية راخين شمال غربي البلاد، حسب ما قالت “فرانس برس”.

وذكرت الوكالة أن الجنود استخدموا مدافع الهاون والرشاشات الثقيلة في استهداف المسلمين الذين كانوا في طريقهم إلى بنغلاديش المجاورة، ووقع إطلاق النار عند مركز غومدوم الحدودي، حيث تجمع القرويون الفارون منذ الجمعة.

وتجمع السبت نحو 2000 من النساء والأطفال من الروهينغا على الحدود مع بنغلادش، لكن السلطات في ميانمار رفضت السماح لهم بالعبور.

ولا تعرف السلطات في ميانمار بالمسلمين في الولاية وتعتبرهم مهاجرين غير مرغوب بهم، وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا التي يصل عددها إلى مليون، تعد الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.