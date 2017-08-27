 رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين شاهد.. أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-0 زعيم المعارضة يحشد ويتوعد أردوغان: “تفشى الظلم .. متعطشون للعدالة” ارتفاع قتلى اشتباكات الانقلابيين في صنعاء إلى 7 الدوسري: لهذا السبب .. لا ترهنوا منازلكم لدى البنوك للحصول على قروض المفتي للأئمة: احذروا التخلف عن إمامة جماعة المسجد.. والتفريق بين المصلين الإعلان عن 4716 وظيفة تعليمية نسائية و 3950 رجالية.. وبدء التقديم الاثنين المقبل هيئة الكهرباء: مبالغ سنوية للمواطن إذا فاض إنتاجه على استهلاكه قرار جديد “مثير للجدل” أصدره ترامب دراسة: المشروم.. علاج فعال لمواجهة السرطان نائب مدير سياحة نجران يسلم كزمان جائزة سوق عكاظ صحة نجران توقع عقود التغذية والإعاشة بمبلغ 159 مليون ريال لعدد من المستشفيات

رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين

رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين
المناطق - وكالات

أطلق جنود في جيش ميانمار، النار على المئات من مسلمي أقلية الروهينغا الفارين من المعارك في ولاية راخين شمال غربي البلاد، حسب ما قالت “فرانس برس”.

وذكرت الوكالة أن الجنود استخدموا مدافع الهاون والرشاشات الثقيلة في استهداف المسلمين الذين كانوا في طريقهم إلى بنغلاديش المجاورة، ووقع إطلاق النار عند مركز غومدوم الحدودي، حيث تجمع القرويون الفارون منذ الجمعة.

وتجمع السبت نحو 2000 من النساء والأطفال من الروهينغا على الحدود مع بنغلادش، لكن السلطات في ميانمار رفضت السماح لهم بالعبور.

ولا تعرف السلطات في ميانمار بالمسلمين في الولاية وتعتبرهم مهاجرين غير مرغوب بهم، وتقول الأمم المتحدة إن الروهينغا التي يصل عددها إلى مليون، تعد الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>