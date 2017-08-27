 دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طلة جديدة لفريق الطوافة واستقبال مميز لضيوف الرحمن السديري: استضافة أسر الشهداء من السودان تقدير لتضحياتهم في الدفاع عن المقدسات دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ ! صنعاء.. مقتل مدير مكتب نجل المخلوع بتجدد الاشتباكات مع الحوثيين شاهد.. سحابة ترابية عجيبة تسقط على منزل من السماء رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين شاهد.. أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-0 زعيم المعارضة يحشد ويتوعد أردوغان: “تفشى الظلم .. متعطشون للعدالة” ارتفاع قتلى اشتباكات الانقلابيين في صنعاء إلى 7 الدوسري: لهذا السبب .. لا ترهنوا منازلكم لدى البنوك للحصول على قروض المفتي للأئمة: احذروا التخلف عن إمامة جماعة المسجد.. والتفريق بين المصلين الإعلان عن 4716 وظيفة تعليمية نسائية و 3950 رجالية.. وبدء التقديم الاثنين المقبل

دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ !

دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ !
المناطق - وكالات

توصلت دراسة جديدة أجراها الباحثون فى جامعة “إلينوى” الأمريكية، إلى أن “طنين الأذن” المزمن مرتبط بتغيرات فى بعض الشبكات العصبية فى المخ، وعلاوة على ذلك، فإن هذه التغيرات تتسبب فى بقاء الألم متيقظا ومنتبها، وتوفر هذه الدراسة للمرضى إمكانية تحقيق خيارات علاجية مستقبلية.

وقالت فاطمة حسين، الأستاذة فى علوم الكلام والسمع فى جامعة إلينوي: إن الطنين غير مرئي، ولا يمكن قياسه بأى جهاز لدينا، حتى تتمكن من الحصول على هذا الصوت المستمر فى رأسك، لذلك ، لا أحد سوى المريض يسمع هذا الطنين.

وأضافت، أن أحد العوامل التى تعقد بحوث الطنين هو التباين فى عدد المرضى، فهناك الكثير من المتغيرات – على سبيل المثال، المدة والسبب والشدة وفقدان السمع المتزامن والعمر ونوع الصوت والأذن وأكثر – ما أدى إلى نتائج دراسة غير متناسقة.

ولجأ الباحثون إلى استخدام أشعة الرنين المغناطيسى الوظيفى للبحث عن أنماط عبر وظيفة الدماغ، ووجدت الدراسة أن الطنين يتواجد فى منطقة من الدماغ تسمى بريسونيوس، على وجه الدقة، وترتبط هذه المنطقة باثنين من الشبكات ذات الصلة عكسيا فى الدماغ : شبكة الاهتمام الظهرية ، التى تنشط عندما يجذب إنتباه الشخص شيء ما ، وشبكة الوضع الافتراضي، والتى هى وظائف “الخلفية” من الدماغ عندما يكون الشخص فى الراحة وعدم التفكير فى أى شيء على وجه الخصوص.

وأوضح الباحثون أنه عندما تكون شبكة الوضع الافتراضى فى وضع التشغيل، فإن شبكة الاهتمام الظهرى متوقفة، والعكس .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>