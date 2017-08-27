طلة جديدة لفريق الطوافة واستقبال مميز لضيوف الرحمن

يواصل فريق الطوافه تميزه برئاسة المطوفه إيمان باشا و مساعدات الفريق الاستاذة شادية كوشك والاستاذة هديل سلطان والاستاذة منيرة دقنة وعضواتها ابرار العطاس -الاء بمبي – افنان مسعود – حنين السلمي – دانيه القطان – رغد درويش – عبير فقيه – اريج ظفر – اريج فقيه – بشائر بابكور – رهف مليباري – جمانه باروم – شيماء سرحان – فضيله فلمبان – موده خوقير – اسراء سرحان بحلة جديدة استمتع بها حجاج ليبيا بإقامة حفل غداء مكاوي.

وقد حضر رئيس مكتب ليبيا المطوف عبدالله معاجيني ومشرفة الفريق امال مطر ومساعدتها الاستاذة اريج بدري وسر الحجاج بوجودهم معه وقد قامت الطفلة أسماء سرحان بإلقاء نشيد ترحيبي بالحجاج وشارك المطوف بإلتقاط صور تذكاريه ومما جعلهم يشعرون بحب بنات مكه لهم من محبة و حفاوة الأخوات بهم من مباشرات وتقديم قهوه وتمور وهدايا لاتعد وقد سر المطوف عبدالله المعاجيني بالتعامل الفريق مع الحاجيات وتقديمهم البرامج المفيدة لهم وقدم المعاجيني شكره لكادر الفريق على جهودهم الميدانية المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن .