 الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عسير وجازان ومكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عسير وجازان ومكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عسير وجازان ومكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة و مكة المكرمة.

وتبقي السماء غائمة جزئياً على المناطق الوسط والشمالية ، وتزداد الرطوبة النسبية على سواحل شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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