الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح

قامت فرق من المليشيات الحوثية بتصفية المقدم خالد الرضي مدير مكتب نجل المخلوع علي عبد الله صالح.

وتأتي الخطوة بعد تصاعد حدة الخلافات بين المخلوع والحوثيين خصوصا خلال اليومين الماضيين.

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية طريقة مقتل مدير مكتب أحمد علي عبدالله صالح العقيد خالد الرضي في مواجهات المصباحي بصنعاء مساء يوم أمس السبت.

حيث قتل الحوثيون المقدم خالد الرضي بصنعاء دون سبب؛ وهاجموا المليشيات قائلين: جماعة الحوثي لا عهد لها ولا ميثاق؛ عبدالملك يتعهد ويبتسم في وجهك وأجنحته القمعية تنفذ عكس تعهداته؛ تبادل أدوار ونذالة هكذا يفعلون بحلفائهم.

ومن الجدير ذكره أن العميد خالد احمد زيد الرضي، كان يشغل منصب نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام وكان قائدا للحرس الجمهوري.