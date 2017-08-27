 الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عسير وجازان ومكة طلة جديدة لفريق الطوافة واستقبال مميز لضيوف الرحمن السديري: استضافة أسر الشهداء من السودان تقدير لتضحياتهم في الدفاع عن المقدسات دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ ! صنعاء.. مقتل مدير مكتب نجل المخلوع بتجدد الاشتباكات مع الحوثيين شاهد.. سحابة ترابية عجيبة تسقط على منزل من السماء رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين شاهد.. أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-0 زعيم المعارضة يحشد ويتوعد أردوغان: “تفشى الظلم .. متعطشون للعدالة” ارتفاع قتلى اشتباكات الانقلابيين في صنعاء إلى 7 الدوسري: لهذا السبب .. لا ترهنوا منازلكم لدى البنوك للحصول على قروض

الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح

الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح
المناطق_وكالات

قامت فرق من المليشيات الحوثية بتصفية المقدم خالد الرضي مدير مكتب نجل المخلوع علي عبد الله صالح.

وتأتي الخطوة بعد تصاعد حدة الخلافات بين المخلوع والحوثيين خصوصا خلال اليومين الماضيين.

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية طريقة مقتل مدير مكتب أحمد علي عبدالله صالح العقيد خالد الرضي في مواجهات المصباحي بصنعاء مساء يوم أمس السبت.

حيث قتل الحوثيون المقدم خالد الرضي بصنعاء دون سبب؛ وهاجموا المليشيات قائلين: جماعة الحوثي لا عهد لها ولا ميثاق؛ عبدالملك يتعهد ويبتسم في وجهك وأجنحته القمعية تنفذ عكس تعهداته؛ تبادل أدوار ونذالة هكذا يفعلون بحلفائهم.

ومن الجدير ذكره أن العميد خالد احمد زيد الرضي، كان يشغل منصب نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام وكان قائدا للحرس الجمهوري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>