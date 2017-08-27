«تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات محافظة القريات .

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم واحتياج الميدان التربوي، وقد بلغت نسبة النقل بشكل عام ٥٩٪‏ للمعلمين و٣١٪‏ للمعلمات.

وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على برنامج نور ، لافتاً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام نور ومن خلال حساب قادة وقائدات المدارس المنقول منها المعلم أو المعلمة .