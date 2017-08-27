 «تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات الحوثيون يقومون بتصفية خالد الرضي مدير مكتب نجل صالح الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عسير وجازان ومكة طلة جديدة لفريق الطوافة واستقبال مميز لضيوف الرحمن السديري: استضافة أسر الشهداء من السودان تقدير لتضحياتهم في الدفاع عن المقدسات دراسة تكشف علاقة بين “طنين الأذن” والمخ ! صنعاء.. مقتل مدير مكتب نجل المخلوع بتجدد الاشتباكات مع الحوثيين شاهد.. سحابة ترابية عجيبة تسقط على منزل من السماء رصاص وقذائف على الروهينغا الفارين شاهد.. أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-0 زعيم المعارضة يحشد ويتوعد أردوغان: “تفشى الظلم .. متعطشون للعدالة” ارتفاع قتلى اشتباكات الانقلابيين في صنعاء إلى 7

«تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

«تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات
المناطق_الجوف

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات محافظة القريات .

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم واحتياج الميدان التربوي، وقد بلغت نسبة النقل بشكل عام ٥٩٪‏ للمعلمين و٣١٪‏ للمعلمات.

وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على برنامج نور ، لافتاً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام نور ومن خلال حساب قادة وقائدات المدارس المنقول منها المعلم أو المعلمة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>