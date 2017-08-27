«تعليم القريات» يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات محافظة القريات .
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي أن الحركة تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم واحتياج الميدان التربوي، وقد بلغت نسبة النقل بشكل عام ٥٩٪ للمعلمين و٣١٪ للمعلمات.
وأضاف أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على برنامج نور ، لافتاً إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً على نظام نور ومن خلال حساب قادة وقائدات المدارس المنقول منها المعلم أو المعلمة .
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