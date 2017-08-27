تسريب صور ومواصفات هاتف «جي 4 بلس» من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونغ تعتزم إطلاق إصدار عام 2017 من هاتفها الذكي “غالاكسي جي7 بلس Galaxy J7 Plus” مع كاميرتين خلفيتين، ليكون ثاني هاتف من الشركة يدعم هذه الميزة.

وكانت عملاق الإلكترونيات الكورية الجنوبية قد أطلقت أول هاتف مع كاميرتين خلفيتين قبل أيام، وهو غالاكسي نوت 8، وذلك بعد أن سبقتها شركات كثيرة إلى ذلك، بما في ذلك منافستها الأولى، آبل، مع هاتف العام الماضي آي فون 7 بلس.

وأظهرت صورة إعلانية رسمية من تايلند أن إصدار العام الحالي من هاتف غالاكسي جي7 بلس سوف يتضمن كاميرتين خلفيتين، إذ كشفت الصورة عن شكل الهاتف وأبرز مواصفاته.

وبحسب الصورة، ستأتي الكاميرا الأولى لتكون بدقة 13 ميغابكسل وبفتحة عدسة f/1.7 مع كاميرا أخرى بدقة 5 ميغابكسل وبفتحة عدسة f/1.9 والتي ستساهم بتوليد خاصية التركيز التلقائي المتقدمة Portrait التي يمكن عبرها التحكم بمدى وضوح وضبابية الأجسام في الصورة، وذلك على غرار هاتف نوت 8، وستكون الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإنها تشير إلى شاشة من نوع “سوبر أموليد Super AMOLED” بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، مع 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلي القابلة للتوسعة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي microSD”.

وسوف يدعم الهاتف المساعد الرقمي الخاص بسامسونغ، “بيكسبي Bixby”، مع توفير زر خاص به، كما سوف يأتي مع بطارية بسعة 3000 ميللي آمبير/ساعة.