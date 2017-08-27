 الهلال الأحمر يعالج «401» حالة في المشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر يعالج «401» حالة في المشاعر المقدسة

الهلال الأحمر يعالج «401» حالة في المشاعر المقدسة
المناطق_مكة

تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية أمس (780) بلاغًا في العاصمة و المشاعر المقدسة، تم نقل (238) حالة للمستشفيات القريبة منها وعلاج (401) حالة بالموقع فيما تعذر مباشرة (141) بلاغ .

وسجلت العاصمة المقدسة العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـ (564) حالة و (65) حالة بالحرم المكي الشريف فيما كانت عدد الحالات بمشعر منى (38) حالة و (91) حالة باشرتها المراكز الموسمية و (17) حالة في عرفات.

وأفادت الإحصائية أن عدد الحالات المسجلة للحجاج بلغت (424) حالة بينما بلغت الحالات التي تم مباشرتها لغير الحجاج (215) حالة.

أما إجمالي الحالات المسجلة حسب الجنسيات فقد بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها للسعوديين في مكة والمشاعر المقدسة (146) حالة ولغير السعوديين (481) حالة بالإضافة الى (12) حالة من مجهولي الهوية.

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