 توفر وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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توفر وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل

توفر وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل
المناطق_متابعات

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى معيد ومحاضر بكليات الجامعة، وترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث) بشرط الحصول على درجة لا تقل عن 70% من اختبار القدرات العامة للجامعيين.

زأوضح سعادة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور/ عبدالله بن حمود النفيعي أن الأولوية ستكون للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات العالمية التي تعترف بها وزارة التعليم وذلك وفقاً للشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجب الحصول على درجة 70% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين، والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

بالنسبة لكلية الطب وكلية طب الأسنان يجب الحصول على درجة 60% كحد أدنى من اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم والمحدد بتاريخ 24-1-1439هـ.

وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس، أو شهادة الماجستير من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها وبالنسبة للمتقدمين على كلية الطب ، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة، والحصول على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME).

أما بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان ، يجب أن تكون شهادة البكالوريوس في طب الأسنان، والحصول على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (28) عامًا لوظيفة معيد، وعن (33) عامًا لوظيفة محاضر وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب وأن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

أن يكون حاصلاً في شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير على تقدير لا يقل عن جيد جدًا وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم، وترفع مع المستندات وأن تكون شهادة البكالوريوس في نفس التخصص المطلوب.

للمتقدمين على وظيفة محاضر يجب أن يكون مؤهل الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة من خلال الدخول على صفحة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفًّا واحدًا بصيغة (pdf)، وأن لا يزيد حجمه عن 5 ميقا، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة معيد) وصورة من شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي، وكذلك صورة من شهادة الماجستير، والسجل الأكاديمي (للمتقدمين لوظيفة محاضر).

وصورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس) وصورة من توصية أكاديمية لاثنين من أساتذة المتقدم وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت) وصورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

وسيتم استقبال تقديم الطلبات الكترونيًّا من يوم الأحد بتاريخ 18-1-1439هـ الموافق 8-10-2017م، وسينتهي الساعة الثالثة عصرًا من يوم السبت بتاريخ 24-1-1439هـ الموافق 14-10-2017م، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية، متمنين للجميع التوفيق.

وللتقديم على الرابط:

https://services.kfu.edu.sa/Contractor/TGuest/Closed2

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