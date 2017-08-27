 فيديو يظهر خاطفة الطفل حديث الولادة من مستشفى الملك خالد بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيران لوكالة الطاقة: لا تخافوا من أمريكا.. حافظوا على سرية برنامجنا النووي اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها خلال ٦٠ يوما.. الأرقام تبرهن على النجاحات حملة إعلانية مجانية بقيمة ٣ ملايين ريال هاشتاق المهرجان يتخطى ١٥٨ مليون اعتقال «داعشي» خطط لاغتيالات في لبنان وزارة الصحة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة توفر وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل فيديو يظهر خاطفة الطفل حديث الولادة من مستشفى الملك خالد بالخرج مدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجوف يعقد اجتماعا مع مدراء الإدارات سعود القحطاني.. رجلٌ بقامة وطن وصول أكبر معمرة إندونيسية لإداء فريضة الحج (العربية الأوروبية) بلاهاي تبحث القضية الأحوازية في إطار الصراع العربي الإيراني كاتب سعودي: “الشيلات”:فساد كبير على المجتمع..وهذه أخطارها الأمير خالد بن سلمان يشيد بالكفاءة العالية للطيارين السعوديين

فيديو يظهر خاطفة الطفل حديث الولادة من مستشفى الملك خالد بالخرج

المناطق_أشرف العصيمي

أظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة داخل المستشفى والذي نشرته “العربية”، الخاطفة وهي ترتدي عباءة يظهر من تحتها الزي الخاص بطاقم التمريض، وتحمل في يدها كيساً أبيض قيل بأنه  وضعت فيه الطفل قبل أن تستقل المصعد.

يذكر أن المولودً يبلغ من العمر يومين وقد تم اختطافه قبيل مغرب يوم  الخميس من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج، بعد أن دخلت امرأة على والدته وادعت أنها تعمل بالمستشفى وتريد أن تعمل للمولود فحوصات طبية؛ الأمر الذي استنفرت الجهات الأمنية والبحث الجنائي  من أجله وبدأت في تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع حتى تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله من العثور على المولود بصحة وعافية، بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>