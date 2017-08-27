فيديو يظهر خاطفة الطفل حديث الولادة من مستشفى الملك خالد بالخرج

أظهر الفيديو المأخوذ من كاميرات المراقبة داخل المستشفى والذي نشرته “العربية”، الخاطفة وهي ترتدي عباءة يظهر من تحتها الزي الخاص بطاقم التمريض، وتحمل في يدها كيساً أبيض قيل بأنه وضعت فيه الطفل قبل أن تستقل المصعد.

يذكر أن المولودً يبلغ من العمر يومين وقد تم اختطافه قبيل مغرب يوم الخميس من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بمحافظة الخرج، بعد أن دخلت امرأة على والدته وادعت أنها تعمل بالمستشفى وتريد أن تعمل للمولود فحوصات طبية؛ الأمر الذي استنفرت الجهات الأمنية والبحث الجنائي من أجله وبدأت في تحقيقاتها بشكل مكثف وموسع حتى تكللت تلك الجهود بحمد الله وفضله من العثور على المولود بصحة وعافية، بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه.