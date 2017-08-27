وزارة الصحة تعلن عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسميات طبيب ضمان صحي – محاسب تأمين- أخصائي تأمين صحي- مدير مكتب (سكرتير تنفيذي ) – مهندس معماري- مستشار استثمار.

وقالت أن من ضمن الشروط المطلوبة للتقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي أو غير سعودي وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة تقديم الشهادات والسيرة الذاتية وإثبات الشخصية ومايثبت الخبرات العملية عبر الإيميل الإلكتروني فقط .

ولن ينظر في أي طلبات لاتتناسب مع مسمى الوظيفة ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم للمبتعثيين السعوديين الذين درسوا على حسابهم الخاص ومصادقة الشهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لغير السعوديين ومكان الوظيفة في منطقة الرياض .

وقالت ان القبول يتكون من مرحلة الفرز والمطابقة والمقابلة الشخصية ويبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 10 / 9 /2017 م إلى يوم الخميس 24 / 9 / 2017م وترسل الأوراق على البريد الإلكتروني: (jobs-2017@outlook.sa)