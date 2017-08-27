اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها خلال ٦٠ يوما.. الأرقام تبرهن على النجاحات حملة إعلانية مجانية بقيمة ٣ ملايين ريال هاشتاق المهرجان يتخطى ١٥٨ مليون

حققت اللجنة الإعلامية لمهرجان أبها يجمعنا نجاحات لافتة خلال ٦٠ يوما، وتحديدا منذ انطلاقة المهرجان مطلع شهر شوال الماضي.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد شامي إن اللجنة استقطبت حملة إعلانية مجانية قاربت ٣ ملايين ريال، بمشاركة ١١ جهة إعلامية كشركاء ورعاة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تقتصر على إبراز فعاليات المهرجان، بل شملت مناطق الجذب السياحي وكل ما يتعلق بالسياحة في المنطقة، إذ ضخت يوميا ما يتراوح من مادتين إلى ٤ مواد يوميا، بينما استضافت برنامج “مصائفنا” على القناة الثقافية الذي بث ١٠ حلقات على الهواء مباشرة من أبها، إلى جانب المشاركة في تسهيل مهام برنامج “مرحبا ألف” بإذاعة الرياض وعدد من الحلقات لبرنامج صباح السعودية على القناة الأولى، والتقارير والتغطيات لعدد من القنوات في مقدمتها قناتي mbc والعربية.

وأضاف أن هاشتاق #مهرجان ـ أبها ـ يجمعنا حظي بوصول ضخم بلغ أكثر من ١٥٨ مليون وصول، وإجمالي تغريدات تخطت ١٢.٣ ألف تغريدة، شارك فيها ٤.٧ ألف حساب، ونسبة رتويت تجاوزت ٨٤ ٪، مضيفا: “ذروة التفاعل في الهاشتاق تزامن مع حفلة محمد عبده التي وصلت ترندا عالميا”.

ونوه إلى أن اللجنة أنتجت ما يقارب ٢٠ برومو بمواصفات عالية الجودة مع أحد المؤسسات المتعاقد معها، لقيت رواجا كبيرا، وعمدت إلى تفعيل دور نجوم التواصل الاجتماعي عبر دعوتهم للترويج لأبرز فعاليات المهرجان.

وامتدح شامي فريق اللجنة الإعلامية الذي يضم نخبة من مراسلي القنوات الفضائية والصحف والمصورين الفوتوغرافيين والمتخصصين في مجال الإعلام والاتصال، معتبرا أنهم دون استثناء من الكفاءات الشابة التي تمتلك إمكانات رفيعة.

وشكر رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان في ختام تصريح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على دعمها الكبير، مشيدا بدور ومتابعة أمين عام مجلس التنمية السياحية ومهرجان أبها يجمعنا المهندس محمد العمرة ونائبه مشبب القحطاني.

يذكر أن اللجنة الإعلامية تضم: وائل عامر (نائبا لرئيس اللجنة)، نادية الفواز وعبدالله الشهري ونايف الأحمري وفهد المسعودي وإبراهيم طه وعبدالله آل محسن (أعضاء)، عبدالوهاب الألمعي وسعيد خلوفة ومحمد الشبرمي وعبدالرحمن حرقان (مصورين).