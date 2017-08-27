إيران لوكالة الطاقة: لا تخافوا من أمريكا.. حافظوا على سرية برنامجنا النووي

دعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم الخوف من الولايات المتحدة، بعدما أعربت الأخيرة عن شكوكها حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إنه: ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على وجه الخصوص، ألا تسمح بالتشكيك في استقلالها وحيادها بسبب هذا.وأن الوكالة يجب أن تبقي على سرية معلوماتها حول البرنامج النووي الإيراني.

وعقدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي محادثات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في فيينا يوم الأربعاء الماضي بصدد مخاوف الولايات المتحدة حول ضمان أن إيران ملتزمة بتعهداتها بدقة، بحسب مكتب هيلي.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة قلقة إزاء المراقبة غير الكافية للبرنامج النووي، ودعت الوكالة إلى إرسال مفتشين إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

وذكر ظريف أن مطالب هيلي تتناقض مع شروط الاتفاق النووي الذي وافقت فيه إيران عام 2015 على إبقاء أنشطتها النووية محدودة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وأكدت الوكالة على التزام إيران بالاتفاق في عدد من التقارير، ودعا ظريف الولايات المتحدة إلى قبول استنتاجات الوكالة والتوقف عن محاولة إفشال الاتفاق.

واتهم ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة استفزاز طهران كي توقف اتفاق عام 2015، يذكر أن ترامب مناهض قوي للاتفاق خلافا لسلفه باراك أوباما، ويخشى احتمال أن تطور إيران قنبلة ذرية رغم القيود المفروضة عليها حالياً.

وستسعى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبوع المقبل إلى إثبات التزام البلاد بالاتفاق من خلال تنظيم جولات في منشأتي تخصيب اليورانيوم نطنز وأراك بوسط إيران، مع السماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية بإلقاء نظرة بأنفسهم.

وعلاوة على ذلك سينظم نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي مؤتمراً صحلفياً يسمح فيه بمشاركة الصحفيين الأجانب.