الجيش اليمني يسدد ضربات موجعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية

قالت مصادر يمنية إن قوات الجيش الوطني وجهت، أمس السبت، ضربات موجعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وذلك بعد ساعات من إعلان الانقلابيين في صنعاء التصعيد رفد جبهات القتال بعشرات الآلاف من المقاتلين.

وبينت مصادر ميدانية عسكرية في المخا بمحافظة تعز أن 20 من الميليشيا لقوا مصرعهم في معارك عنيفة في جبهة حام بالجوف.

وذكرت المصادر ميدانية أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في جبهة الكدحة.

يأتي هذا فيما قال مصدر عسكري ميداني في نهم إن معارك عنيفة شهدتها الجبهة عقب هجوم عنيف شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية هناك.

وأكد المصدر أن هجوم الجيش الوطني، جاء على خلفية تهديدات الحوثي وصالح بالتصعيد، مشيراً إلى أن الجيش الوطني تقدم بمحيط منطقة العقران شرق صنعاء واشتبك مع الميليشيات الانقلابية بمنطقتي المجاوحة وبني فرج.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية في معسكر ألوية الصواريخ بمنطقة فج عطان بـ6 غارات، بالتزامن مع إسقاط منظومة الباتريوت التابعة للتحالف العربي صاروخا باليستيا ثالثاً أطلقته الميليشيا على مدينة المخا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت مصادر عسكرية في محافظة عدن، عن وصول قوة عسكرية سودانية جديدة، الجمعة الماضية، إلى محافظة عدن جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي إن طائرة شحن نقلت، قوة عسكرية تابعة للجيش السوداني، ضمن مشاركتها في قوات التحالف العربي باليمن، وتم نقل القوة على متن عربات عسكرية وآليات من المطار إلى معسكر القوات السودانية في مديرية خورمكسر.