 مكافحة الفساد: رصد شبهات وتجاوزات في «123» مشروعاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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مكافحة الفساد: رصد شبهات وتجاوزات في «123» مشروعاً

مكافحة الفساد: رصد شبهات وتجاوزات في «123» مشروعاً
المناطق_الرياض

قالت مصادر إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” رصدت شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات في 123 مشروعاً، وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وأوضحت المصادر أن الهيئة وقفت على 161 مشروعاً مصنّفة كمشاريع تنموية كبرى، إجمالي تكلفتها أكثر من 387 مليار ريال، وأنهت أعمال الرقابة عليها خلال العام المالي 1437/‏1438 لمرحلة الطرح والترسية، ورصدت 50 مشروعاً حولها شبهة فساد و73 فيها مخالفات وتجاوزات.

وكشفت عن تصدر مشاريع وزارة النقل للمشاريع التي تنطوي على شبهة فساد في مرحلة الطرح والترسية، تلتها مشاريع وزارة التعليم، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية بحسب صحيفة مكة، فيما خلت مشاريع 10 جهات حكومية أخرى من شبه فساد مع انطوائها على مخالفات وتجاوزات.

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