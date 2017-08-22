 قنصلية المملكة في كراتشي تنعى اثنين من منسوبيها إثر وفاتهما غرقا في رحلة بحرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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قنصلية المملكة في كراتشي تنعى اثنين من منسوبيها إثر وفاتهما غرقا في رحلة بحرية

قنصلية المملكة في كراتشي تنعى اثنين من منسوبيها إثر وفاتهما غرقا في رحلة بحرية
المناطق_متابعات

نعت قنصلية المملكة في كراتشي اثنين من منسوبيها إثر وفاتهم غرقا أثناء السباحة في نزه بحرية، بالإضافة لنجل أحد منسوبيها، وذكرت القنصلية في بيان لها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن تنعى القنصلية العامة في كراتشي فقدائها علاء بن عطية القثامي، عبدالله بن فالح السبيعي، ونجل الزميل فيحان العصيمي، الذين توفوا غرقا أثناء السباحة في نزه بحرية، حيث باغتتهم موجة قوية لم يستطيعوا مقاومتها أدت لغرقهم.

وتقدمت القنصلية إلى أسر المتوفين وذويهم بأحر التعازي في المصاب الجلل، داعية الله لهم بالرحمة والمغفرة.

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