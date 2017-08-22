شرطة تبوك توضح ملابسات وفاة مواطن بعد اصابتة بطلق ناري بمحافظة الوجه

بين الناطق الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد احمد مسلم الغبان حيال ماتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن اصابة احد المواطنين بطلق ناري اثناء عملية القبض عليه بمحافظة الوجه ادى بعد ذلك الى وفاته ومن منطلق ضرورة اظهار ملابسات القضية .

وفي التفاصيل أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٦هـ ورد بلاغ لشرطة محافظة الوجه من قبل اثنين من المواطنين عن تعرضهما لاطلاق النار وهما بداخل سيارتهما من قبل شخص لايعرفانه يستقل سياره مظلله بالكامل ولوحة السيارة الخلفية مخفية وقد جرى الانتقال الفوري لمعاينة الموقع وسيارة المبلغين رفق جهات الاختصاص وقد ثبت من المعاينة عملية اطلاق النار وذلك لوجود فتحة دخول لطلق ناري على زجاج السيارة .

وأضاف أنه صدر بحق المبلغين التقارير الطبية اللازمة المثبتة لاصابتهما ومن خلال توفر المعلومات اتضح ان الجاني ( سعودي الجنسيه ٢٥ سنه عاطل عن العمل ) والذي توارى عن الانظار وتم ابلاغ الجهات المختصة بالبحث عن المتهم والقبض عليه .

وذكر أنه في اليوم التالي تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة الوجه إتصال هاتفي من قبل شقيق المتهم الهارب مفيداً عن قيام شقيقه بإشهار سلاح ناري عليه وتهديد والدته وأخوته وسرقة سيارته تحت التهديد وبانتقال فرقه أمنيه للموقع وعند مشاهدته لها تمكن من الهرب وبرفقته شخص اخر داخل السيارة وبمتابعتهما تم ايقافهما وقام المتهم باشهار سلاح من نوع رشاش على رجال الامن واثناء محاولة السيطرة عليه دون ترك فرصة له لاستخدام سلاحه واطلاق النار منه خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح احد افراد الفرقة القابضة اصابت رأس المتهم وتم نقله على الفور الى مستشفى المحافظة الا انه توفي (رحمه الله) داخل المستشفى لاحقاً ، كما تم القبض على مرافقه (سعودي الجنسية) والتحفظ على سلاح المصاب الذي اتضح انه مجهز للاطلاق وبداخل المخزن (٢١) طلقة حيه وغير مرخص وبتفتيش السيارة التي كانت معهما عثر على بعض الممنوعات المحرمة شرعاً .

كما تبين ان المصاب ومرافقه كانا بحالة غير طبيعية ، وقد باشر فرع النيابة العامة بالمحافظة التحقيق بالقضية .

وتتقدم شرطة منطقة تبوك باحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى سائلين المولى له بالرحمة.