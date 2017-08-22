 صحة تبوك تقدم خدماتها لأكثر من 40 الف حاج وحاجة عبر منفذ حالة عمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تقدم خدماتها لأكثر من 40 الف حاج وحاجة عبر منفذ حالة عمار

صحة تبوك تقدم خدماتها لأكثر من 40 الف حاج وحاجة عبر منفذ حالة عمار
المناطق_على العميري
اوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بمركز المراقبة الصحية بمنفذ حالة عمار ان عدد الحجاج  القادمين الذين قدمت لهم الخدمات الوقائية بلغ حوالي 43336 حاجا حتى مساء امس السبت  حيث بلغ عدد الحجاج الذين قدم لهم التطعيم الرباعي للحمى المخية الشوكية 25651  حاجا في حين اعطي  17685 حاجا علاجا وقائيا لعدم وجود شهادات تثبت تطعيمهم ، كما تم تزويد سائقي الحافلات بمواقع مستشفيات المنطقة الموجودة على الطريق المؤدي للمشاعر المقدسة وكذلك ارقام الطوارئ وتعريفهم بالخدمات الصحية . ويأتي ذلك في اطار الجهود التي تقدمها صحة تبوك  بمدينة الحجاج ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الاجهزة الحكومية الاخرى بدعم وتوجيه من لدن صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك المشرف العام على اعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار   .
جدير بالذكر ان مركز المراقبة الصحية يعمل به نخبة من أطباء وفنيين وإداريين وقد تم تجهيزه بأحدث التجهيزات  ليتم اداء المركز حسب ما هو مخطط له ضمن مستوى يعكس تطور الخدمات الصحية في بلادنا والتي تحرص على سلامة المواطن والوافد والحاج والمعتمر من الأمراض المعدية. وبينت صحة تبوك أن المركز لا يقتصر دوره على الاعمال الوقائية فهناك قسم لاستقبال الحالات المرضية والاسعافية ومعالجتها حسب ما تحتاجه الحالة كما يشمل الاستعداد بالمنطقة جميع المرافق الصحية لتكون على اهبة الاستعداد لتقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن .

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