إيداع 484 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 38 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذي الحجة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 484.253.848 ريالاً، تمثل استحقاق شهر ذي الحجة الجاري.

وأضاف الدكتور الشافي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 38.343 حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد وكيل الوزارة، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

وأوضح الدكتور الشافي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.