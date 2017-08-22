سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يزور قاعدة نلس الجوية

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة لقاعدة نلس الجوية التقى خلالها بمنسوبي القوات الجوية الملكية السعودية المشاركين في تمرين العلمين الأحمر والأخضر السادس بعدد من الطائرات من نوع تايفون بأطقمها الفنية والمساندة.

وعند وصوله مقر التمرين كان في استقبال سموه اللواء بيتر جيرستين قائد قوة نلس الأمريكية، ثم قام سموه بجولة تفقدية لمقر مجموعة التمرين استمع خلالها لشرح موجز عن فعاليات تمريني العلم الأحمر والأخضر من قائد التمرين المقدم الطيار الركن خالد بن يوسف اليوسف، ثم قام سموه بالالتقاء بالضباط السعوديين المشاركين في التمرين وألقى فيهم كلمة أكد فيها فخره واعتزازه بما أظهره الطيارون السعوديون من قدرة وكفاءة عالية خلال هذا التمرين وهو أمر ليس بمستغرب، فمنسوبو القوات الجوية وكافة القطاعات العسكرية سطروا أروع النماذج فيما حققوه من كفاءة قتالية عالية وما قدموه من تضحيات في سبيل الذود عن حمى الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، وأضاف سموه “إن قيادة المملكة ممثلة بمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهم الله – لن تدخر جهدا في تحقيق رفعة أبناء الوطن وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات المدنية والعسكرية”.

من جهته عبر قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي عن شكره وتقديره لزيارة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة للطيارين المشاركين في تمرين العلمين الأخضر والأحمر، مؤكداً بأن هذا التمرين في دورته السادسة أسهم في تعزيز قدرة الطيارين السعوديين الذين يلقون كامل الدعم والرعاية من سمو ولي العهد وزير الدفاع – حفظه الله -.

بعد ذلك حضر سموه الكريم حفل الغداء المعد بهذه المناسبة.

رافق سموه خلال الزيارة ، عدد من كبار ضباط ومنسوبي القوات الجوية السعودية والأمريكية.