أمير القصيم يستقبل السليم بعد تعيينه عضواً بمجلس المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، عبدالله بن يحيى بن خالد السليم ، بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيينه عضواً في مجلس منطقة القصيم للدورة السابعة لمدة أربع سنوات ، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة لمقام وزارة الداخلية .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بعضو مجلس المنطقة عبدالله السليم وبارك له التعيين ، متطلعاً أن يقدم ما يخدم المنطقة ويساعد على نهوضها من خلال آرائه وأفكاره بجانب زملائه أعضاء المجلس ، لما تعيشه المنطقة من واقعاً تنموياً وأرضاً خصبة هيئت لها كل الخدمات ، في ظل رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، التي لا تألو جهداً في سبيل بذل الغالي والنفيس للمواطنين .

وقدم عبدالله السليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ يحفظهم الله ـ شكره الجزيل على هذه الثقة الغالية الكريمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن ، مؤكداً أنه سيعمل في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء في مجلس المنطقة .