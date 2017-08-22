 أمير القصيم يستقبل السليم بعد تعيينه عضواً بمجلس المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل السليم بعد تعيينه عضواً بمجلس المنطقة سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يزور قاعدة نلس الجوية إيداع 484 مليون ريال مساعدات مقطوعة لـ 38 ألف مستفيد ومستفيدة من الضمان صحة تبوك تقدم خدماتها لأكثر من 40 الف حاج وحاجة عبر منفذ حالة عمار شرطة تبوك توضح ملابسات وفاة مواطن بعد اصابتة بطلق ناري بمحافظة الوجه إنقاذ حياة طفلة بمستشفى الملك فهد بجازان..إصيبت بمقذوف غادر ميليشيات الحوثي تحاصر معهد الميثاق الذي يعد من أهم المؤسسات التابعة لحزب صالح في صنعاء قنصلية المملكة في كراتشي تنعى اثنين من منسوبيها إثر وفاتهما غرقا في رحلة بحرية الجيش اليمني يسدد ضربات موجعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مكافحة الفساد: رصد شبهات وتجاوزات في «123» مشروعاً خطأ طباعي يسيء لسمعة معلمة بـ “حفر الباطن” ويشكك في وطنيتها ما الجديد في هاتف «آي فون 8» المنتظر

أمير القصيم يستقبل السليم بعد تعيينه عضواً بمجلس المنطقة

أمير القصيم يستقبل السليم بعد تعيينه عضواً بمجلس المنطقة
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، عبدالله بن يحيى بن خالد السليم ، بعد صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على تعيينه عضواً في مجلس منطقة القصيم للدورة السابعة لمدة أربع سنوات ، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة لمقام وزارة الداخلية .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بعضو مجلس المنطقة عبدالله السليم وبارك له التعيين ، متطلعاً أن يقدم ما يخدم المنطقة ويساعد على نهوضها من خلال آرائه وأفكاره بجانب زملائه أعضاء المجلس ، لما تعيشه المنطقة من واقعاً تنموياً وأرضاً خصبة هيئت لها كل الخدمات ، في ظل رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ، التي لا تألو جهداً في سبيل بذل الغالي والنفيس للمواطنين .

وقدم عبدالله السليم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ يحفظهم الله ـ شكره الجزيل على هذه الثقة الغالية الكريمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن ، مؤكداً أنه سيعمل في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء في مجلس المنطقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>