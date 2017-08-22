القوات العراقية تسيطر على «90%» من قضاء تلعفر

أعلن متحدث باسم الجيش العراقي، أن القوات العراقية على وشك السيطرة بالكامل على تلعفر، مؤكداً أنه لم يبق منها إلا 5% ما زالت بيد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة، في بيان، تمت السيطرة على 90% من مركز تلعفر، والسيطرة على 60% من ساحة العمليات بشكل كامل، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة إلى أن تتم السيطرة وتحرير قضاء تلعفر بشكل كامل.

ودفع تسارع وتيرة سيطرة القوات المشتركة على مركز تلعفر، إعلان بعض الأطراف المشاركة في العمليات تحرير كامل المدينة التركمانية. لكن قيادة العمليات المشتركة رهنت إعلان التحرير باستعادة العياضية.

وقال قائد عمليات “قادمون ياتلعفر” عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان، إن العمليات العسكرية مستمرة لحين إكمال تحرير ناحية العياضية والمناطق المحيطة.

وتقع ناحية العياضية على بعد 15 كم شمال مدينة تلعفر وإليها انسحب معظم عناصر التنظيم أمام تقدم القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانبها بمساندة جوية من التحالف الدولي.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي، امس السبت، قرب إعلان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عن تحرير قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى من سيطرة داعش، مشيراً إلى أن التنظيم انهار ولم يعد قادراً على الوقوف بوجه القوات المشتركة.