سياحة نجران تفتح المواقع الأثرية والتاريخية لزوارها في عيد الأضحى

تفتح المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية أبوابها لاستقبال الزوار بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها لزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438 والتي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وبقية المواقع الأثرية والتاريخية السياحية الأخرى مشيرا إلى أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود وقال آل مريح إن المنطقة تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدا ووجهة سياحية مميزة لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار هذه المنطقة العريقة والتجول على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية وأضاف آل مريح إن هذه الجهود تأتي بتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ومن سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد .