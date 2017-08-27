 سياحة نجران تفتح المواقع الأثرية والتاريخية لزوارها في عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منح ٢٢ تصريحا في تبوك لتسهيل ذبح الأضاحي خلال العيد الإدارة النسائية بأمانة الشرقية ترصد 412 مخالفة في الربع الثالث بلدية غرب الدمام تزيل 32 خيمة وصندقة متعدية على طريق ابو حدرية وضمن حرم مطار الملك فهد سياحة نجران تفتح المواقع الأثرية والتاريخية لزوارها في عيد الأضحى غرفة الأحساء تختتم دورة (منهج 107) الخاصة بالأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن مستشار ترمب لمكافحة الإرهاب يلحق بقطار المغادرين توقف حركة الركاب بين الموانئ السعودية والمصرية قيادي حوثي سابق: الحوثيون في أضعف حالاتهم.. يمتلكون فقط مجاميع مسلحة صغيرة بسبب العقوبات الأمريكية .. أبل تحجب تطبيقات إيرانية بعد استمرارها 20 عاما مع مستثمرين.. “ابن نحيت” يكسب قضية أراضي أسواق حجاب صحيفة “النادي” بنسختها الورقية تودع قراءها وتصدر غلافها الأخير.. “استودعناكم الله” استمرار كوتينيو مع “الريدز” بشرط واحد

سياحة نجران تفتح المواقع الأثرية والتاريخية لزوارها في عيد الأضحى

سياحة نجران تفتح المواقع الأثرية والتاريخية لزوارها في عيد الأضحى
المناطق - نجران

تفتح المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية أبوابها لاستقبال الزوار بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن المواقع الأثرية والتاريخية تفتح أبوابها لزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438 والتي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وبقية المواقع الأثرية والتاريخية السياحية الأخرى مشيرا إلى أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود وقال آل مريح إن المنطقة تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدا ووجهة سياحية مميزة لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار هذه المنطقة العريقة والتجول على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية وأضاف آل مريح إن هذه الجهود تأتي بتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ومن سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>