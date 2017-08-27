 بلدية غرب الدمام تزيل 32 خيمة وصندقة متعدية على طريق ابو حدرية وضمن حرم مطار الملك فهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدية غرب الدمام تزيل 32 خيمة وصندقة متعدية على طريق ابو حدرية وضمن حرم مطار الملك فهد

بلدية غرب الدمام تزيل 32 خيمة وصندقة متعدية على طريق ابو حدرية وضمن حرم مطار الملك فهد
الدمام - المناطق

أزالت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام مؤخرا عدد 32 خيمة وصندقة متعدية على طريق أبو حدرية السريع وضمن حرم مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني بأنه في إطار الجهود المكثفة لإزالة التعديات والعشوائيات والتي تشوه المنظر العام ، تم ازالة 32 موقع على طرق ابو حدرية السريع وضمن حرم مطار الملك فهد الدولي، وقد نفذت بلدية غرب الدمام بمشاركة رئيس التعديات بأمارة المنطقة الشرقية ومندوب إدارة الشرطة، و مندوبي الضبط الاداري، ومندوبو شركة أرامكو السعودية، ومندوب بلدية غرب الدمام، ومندوبي كراج الأمانة، عدداً من الجولات الرقابية الميدانية المكثفة لإزالة هذه التعديات التي تشوه الوجه الحضاري للمنطقة.

وأشار المهندس فيصل القحطاني أن جميع التعديات الواقعة على طريق أبو حدرية وضمن حرم مطار الملك فهد الدولي في الدمام مخالفة وغير نظامية، وأن هناك حملات تتم من خلال فريق متخصص، يتابع وضع هذه المخيمات، ويعمل على إزالتها, كما أن البلدية قامت بحصر شامل لهذه المواقع التي تضم الخيام ومواقع الدبابات و(الصنادق) الخشبية في المواقع الواقعة على مداخل الدمام للقادمين من الرياض وطريق مجلس التعاون.

وأضاف القحطاني أنه تم إشعار أصحاب هذه المخالفات بالإزالة، وتم وضع ملصقات على الصنادق والمخيمات، وتجاوب عدد كبير منهم وقاموا بإزالة مخيماتهم، أما الذين لم يستجيبوا فقد تم إزالة مخيماتهم عن الفريق المكون من البلدية والجهات ذات العلاقة، لافتا الى أن حملات الإزالة مستمرة على المتبقي من كافة المخالفات التي تشوه هذه المناطق.

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