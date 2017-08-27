الإدارة النسائية بأمانة الشرقية ترصد 412 مخالفة في الربع الثالث

رصدت الإدارة العامة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية ٤١٢ مخالفة خلال جولاتها الرقابية في الربع الثالث من العام الجاري ١٤٣٨ هـ، والتي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة الدمام ومحافظتي الخبر والظهران، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللآزمة ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها، بمشاركة قسم التثقيف الصحي التابع للإدارة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الإدارة العامة النسائية نفذت العديد من الأساليب المختلفة للتوعية، وذلك بتوعية ملّاك المشاغل النسائية بشكل مستمر، مما ساهم في تقليص عدد المخالفات في المنشآت بنسبة تزيد عن ٧٠ ٪‏، لافتا الى أن الإدارة العامة النسائية قامت بالعديد من المهام المناطة لها ومنها تدريب أكثر من ٥٠ طالبة من طالبات المعاهد والجامعات.

وأشار إلى أن دور الإدارة العامة النسائية امتد إلى العمل الميداني والوقوف على المنشآت من قبل الموظفات اللاتي يبلغ عددهن ٣٨ موظفة، والإشراف على الفعاليات النسائية المقامة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الجهات الحكومية والخيرية والتعليمية، والمشاركة في رفع الوعي لدى المستفيدات حول الخدمات المقدمة لهن من قِبل الإدارة.

وأكد على إمكانية رصد المخالفات في المنشآت النسائية وحث الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تم رصدها عبر خدمة 940 الإلكترونية وقنوات التواصل الخاصة بالأمانة، والتي تتلقى البلاغات على مدار اليوم.