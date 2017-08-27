منح ٢٢ تصريحا في تبوك لتسهيل ذبح الأضاحي خلال العيد

هيئت أمانة منطقة تبوك مسلخاً ونقطتي ذبح ومنحت ٢٢ تصريحاً لعدد من المنادي في أنحاء متفرقة من المدينة لتسهيل ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك م. إبراهيم بن أحمد الغبان بأن الأمانة أعدت خطة لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي في المسلخ ونقاط الذبح والمنادي أثناء عيد الأضحى المبارك حيث هيأت المسلخ الأهلي في منطقة سوق الأغنام ونقطتي ذبح في حي الراجحي وحي النظيم لذبح أضاحي المواطنين والمقيمين بإشراف مباشر من المختصين في الأمانة.

وأوضح الغبان بأن الأمانة أعلنت وفي وقت مبكر عن استقبال تصاريح ذبح الأضاحي للمنادي والمطابخ واستقبلت ٢٢ طلباً ومنحتهم التصاريح اللازمة بعد تعهدهم بتطبيق كافة اشتراطات صحة البيئة.

ودعا الغبان المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة وذبح أضاحيهم في المسلخ ونقاط الذبح والمنادي التي تم الترخيص لها بذبح الأضاحي خلال أيام العيد والابتعاد عن الذبح العشوائي حرصاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن ذلك.

مبيناً بأن الأمانة ستستمر في استقبال أي بلاغ يتعلق بمخالفات المسالخ ونقاط الذبح والمنادي على هاتف الطوارئ ٩٤٠ .