غرفة الأحساء تختتم دورة (منهج 107) الخاصة بالأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن

اختتمت غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) مؤخرًا، دورة (منهج 107) الخاصة بالأنظمة العقارية ومبادئ تخطيط المدن، التي عقدت لمدة أربعة أيام بإجمالي 32 ساعة تدريبية، بمشاركة 42 متدربًا، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

وجرى اختتام الدورة التي تُعقد للمرة الأولى على مستوى الأحساء، وُتعد آخر المتطلبات المنهجية الأساسية للحصول على صفة (مقيم معتمد) في فرع تقييم العقار على مستوى المملكة، بحضور المهندس خالد بن سعود الصالح عضو مجلس إدارة الغرفة وأحد المتدربين في الدورة وكذلك الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة والأستاذ فواز بن عبدالله الشارخ مدير عمليات التدريب بأكاديمية (تقييم).

ومن جهته، أوضح المهندس خالد الصالح عضو مجلس إدارة الغرفة أن هذه الدورة تمثل امتدادًا لعلاقات التعاون والشراكة الوثيقة التي بنتها الغرفة مع عدد مع جهات التدريب المرموقة في المملكة ومن بينها هيئة (تقييم) التي تعمل على الارتقاء بمهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.

وعبّر الصالح عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به (تقييم) في تأهيل وتدريب الشباب ونشر ثقافة التقييم ورفع مستوى الوعي بأهمية مهنة التقييم العقاري، مؤكدًا على دور تلك الدورات المتخصصة في صناعة فرص وظيفية للشباب ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة وأن مهنة التقييم في المملكة تُعد من المهن الواعدة التي يتوقع لها أن خلق فرص وظيفية عديدة مميزة.

وفي ختام حفل اختتام الدورة، جرى تكريم الأستاذ فواز بن عبدالله الشارخ مدير عمليات التدريب بأكاديمية (تقييم) والمدربين بدروع الغرفة التكريمية وذلك لمساهمتهم في انجاح تنظيم كافة دورات (تقييم) بالغرفة.

يُشار إلى أن تلك الدورة المتخصصة عرضت الأنظمة العقارية من حيث المفهوم الأساسي والأنظمة العقارية المطبّقة في المملكة، وطرحت مبادئ تخطيط المدن وأدوات التخطيط والآليات التي من شانها أن تؤثر على قيمة العقارات في السوق مع إجراء دراسات حالة لهذه المواضيع.

والجدير ذكره أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) تتبع لوزارة التجارة والاستثمار وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير اللازمة لأعمال التقييم في المملكة.