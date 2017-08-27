 بلدي الخفجي: تخصيص مواقع مخصصة لأصحاب الهمم وتركيب لوحات ارشادية بالواجهة البحرية وأعمدة إنارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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بلدي الخفجي: تخصيص مواقع مخصصة لأصحاب الهمم وتركيب لوحات ارشادية بالواجهة البحرية وأعمدة إنارة

بلدي الخفجي: تخصيص مواقع مخصصة لأصحاب الهمم وتركيب لوحات ارشادية بالواجهة البحرية وأعمدة إنارة
الخفجي - سطام الفروان

قامت بلدية محافظة الخفجي، بعدد من الخدمات البلدية، في المحافظة وذلك لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن قسم الزراعة والحدائق بالبلدية قام بتركيب لوحات إرشادية لتنبيه مرتادي الواجهة البحرية وعبارات ترحيبه وتوديعيه بمدخل ومخرج الكورنيش ومواقع مخصصه لخدمة أصحاب الهمم وتوجيهات لمرتادي الكورنيش بعدم شرب الشيشة والعبث بمرافق الكورنيش ورمى النفايات بالمواقع المخصصة لها.

وأكد أن البلدية سخرت كافة إمكانياتها وخدماتها لخدمة الزوار والمتنزهين ومرتادي الكورنيش خلال هذه الإجازة، لافتاً أنه تم وضع اللوحات الإرشادية وخدمات أصحاب الهمم ولوحات ترحيبية وتوديعيه وتنبيهات بعدم شرب الشيشة ورمى النفايات بالأماكن المخصصة لذلك.

وأشار الى أن البلدية ممثلة بقسم الكهرباء قامت بتركيب أعمدة إنارة بمدخل محافظة الخفجي (طريق الملك فهد)، بعدد (18) عامود وتجميل دوار الملك عبدالله بأعمدة ديكورية بارتفاع 12 متر ذات إنارة زرقاء أعلى العامود بعدد (27) عامود، كما تم تركيب عدد (26) عامود إنارة ارتفاع 10 أمتار، وتركيب عامود إنارة بإضاءة زرقاء بأعلى العامود جمالي الشكل عدد (15) بأرتفاع 12 متر، بمركز أبرق الكبريت.

وقال بأنه تم تزيين مدخل محافظة الخفجي (طريق الملك فهد) بأعمدة إنارة جمالية فيما تم تزيين دوار (الملك عبدالله) بأعمدة ديكورية الشكل مع تركيب إنارة زرقاء في أعلى كل عامود كما تم تزيين مركز أبرق الكبريت، لافتا الى أن البلدية بصدد العمل على تركيب أكبر عدد ممكن داخل المحافظة والمراكز التابعة لها .

وأهاب الحميداني بضرورة اهتمام المواطنين على النظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً وينعم بها الجميع، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا إلى ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي )على الأجهزة الذكية

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