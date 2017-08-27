وزارة الحج والعمرة تخصص رقماً موحداً لخدمة الحجاج على مدار الساعة

خصصت وزارة الحج والعمرة الرقم المجاني 8003404444 لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة .

وتستقبل الاتصالات من حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها لتلقي استفساراتهم وشكواهم وملاحظاتهم في خطوة تطويرية تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق وقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأجهزة والقطاعات التي تشرف عليها .

كما يسهم الرقم إلى جانب موقع الوزارة الإلكتروني www.haj.gov.sa في حل وإرشاد ضيوف الرحمن للأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها .