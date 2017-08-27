 اعتماد 45 مخططاً لمشاريع إسكانية في 10 مناطق بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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اعتماد 45 مخططاً لمشاريع إسكانية في 10 مناطق بالمملكة

اعتماد 45 مخططاً لمشاريع إسكانية في 10 مناطق بالمملكة
المناطق - متابعات

أكمل مركز خدمات المطورين (إتمام) اعتماد 45 مخططاً لدى وزارة الشئون البلدية والقروية بمساحة إجمالية تقدر بأربعة وأربعين مليون متر مربع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وكذلك اعتماد مخطط تطوير شامل في مدينة الرياض بمساحة تقدر بنحو 150 ألف متر مربع.

وأفاد المشرف العام على مركز (إتمام) محمد الغزواني أنه تم إنهاء إجراءات الاعتماد في وقت قياسي، بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات، مبيناً أن المركز يواصل إنهاء إجراءات اعتماد ثلاثة عشر مخططاً لمشاريع إسكانية في عدد من المحافظات بالمملكة.

وأوضح أن المشاريع توزعت على (الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، والباحة، وتبوك، والقصيم، وحائل)، مشيراً إلى أن اعتماد هذه المخططات سيضيف ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف وحدة سكنية، ستسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة، وستعمل على تحفيز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفير خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

وأضاف أن أنه تم تخصيص أحد عشر مخططاً في مكة المكرمة، وسبعة مخططات في المدينة المنورة وستة مخططات أخرى في الرياض إضافة إلى ثمانية مخططات في عسير وخمسة بالمنطقة الشرقية وكذلك ستة مخططات في الباحة، كما تم اعتماد مخططين في كل من تبوك وجازان.

وأشار الغزواني إلى التكامل بين شركاء مركز (إتمام) من مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المركز لتذليل كل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة، سعياً من المركز وشركائه للإسهام في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

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