مستشار وزير العمل يتفقد مواقع الوزارة بالمشاعر المقدسة

تفقد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة د. محمد بن حسن القحطاني المبنى المخصص للوزارة في مجمع الدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة خلال مشاركته فريق الوزارة المكلفين بالحج رافقه خلال الزيارة مساعد المشرف العام لقطاع العمل محمد جلال والمساعد لقطاع التنمية حسين قدير وعدد من المسؤولين بالوزارة واطلع من خلاله على جاهزية المبنى وخطة العمل لحج هذا العام 1438 واجتمع سعادته مع المكلفين بالعمل من قطاع التنميه والعمل واطلع على خطة عملهم الميدانية لمتابعة الشركات ومدى التزامها بنظام التأشيرات الموسمية .. كما قام بزيارة مركز العمليات الموحدة 911 بالمجمع كذلك زيارة مقر منسوبي الوزارة بوحدة عمليات الدفاع المدني للطوارئ واثنى على جهودهم وجهود القائمين على اعمال الوحدة ،،

وفي ختام الجولة نقل للمكلفين بالعمل تحيات معالي الوزير ومعالي النائب والمسئولين في الوزارة وحرصهم على ان تظهر مشاركة الوزارة بالشكل المأمول الذي يواكب تطلعات قادتنا في خدمة ضيوف الرحمن ،