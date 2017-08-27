رئيس الكهرباء بالقطاع الغربي يؤكد جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

أكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، واكتمال خطة الشركة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1438هـ ، مشدداً على أن الشركة تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، سواء فيما يخص كفاءة الخدمة نفسها أو أداء كوادرها الفنية، وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، سعياً لتوفير أقصى سُبيل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن جاهزية وموثوقية الخطة التشغيلية الكهربائية لهذا العام تأتي تتويجاً لدعم القيادة الرشيدة للشركة، مشيراً إلى أن الخُطة التشغيلية الكهربائية تشمل عدة مرتكزات أهمها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية وفقاً لأعلى مواصفات السلامة العامة والصحة المهنية والبيئية، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية من خلال تشغيل وحدات التوليد بأقصى قدرة إنتاجية ممكنة وقت الذروة ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة لمواكبة الحمل المُتوقع في موسم الحج ، وتعزيز تواجد الشركة في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة من خلال زيادة مراكز الانطلاق التي تعمل على مدار الساعة وتوزيع انتشارها إلى جانب تواجد مقاولي الشركة ، واستخدام الدراجات النارية في تنقلات الفنيين في المشاعر المُقدسة والمنطقة المركزية ومناطق إسكان الحُجاج , إلى جانب استخدام نظامي المعلومات الجغرافية وإدارة الفِرق الميدانية لسرعة الوصول لمواقع الأعطال وبالتالي مباشرة إصلاحها، بالإضافة إلى ضمان الشركة مُسبقاً وقبل حلول الموسم من الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة المُبرمجة والوقائية لعموم عناصر النظام الكهربائي من محطات تحويل وتوليد وشبكات نقل وتوزيع في جميع المواقع .

وأفاد المهندس عبدالمعين الشيخ، أن الخطة تضمنت تعزيز شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق ومداخل الحج بجانب تجهيز فرق للطوارئ بمراكز الانطلاق لمباشرة إصلاح الأعطال، كما تم تضمين الخُطة تخصيص فِرق متعددة لتشغيل وصيانة محطات التوليد وخطوط النقل، لافتاً إلى استخدام نظام التحكم الآلي (DAS) بشبكات التوزيع بمشعر منى لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة ولزيادة الموثوقية، بالإضافة إلى توفير أنظمة تقنية لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية وتوفير أدوات متطورة عن طريق تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS).

وبين أن عدد المشاركين في تنفيذ الخطة التشغيلية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تجاوز 1500 كادر من المهندسين والفنيين والإداريين، الذين يعملون خلال موسم الحج تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخُطة التشغيلية بدأ تنفيذها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم 15/ 10/ 1438هـ وتنتهي في 06/ 12/ 1438هـ، وستشرع الشركة في تنفيذ المرحلة الثانية من الخُطة التي خُصصت للمرابطة بالمشاعر المُقدسة والتواجد الميداني بها على مدار الساعة بدءاً من يوم 07/ 12/ 1438هـ وتستمر بمشيئة الله حتى 15/ 12/ 1438هـ , فيما خُصصت المرحلة الثالثة والأخيرة من الخُطة التشغيلية للمدينة المنورة ، التي بدأ تنفيذها يوم 01/ 11/ 1438هـ وتستمر حتى 15/ 01/ 1439هـ.

ونوه رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء،بدور المشاريع الكهربائية الجديدة التي نفذتها الشركة هذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة التي وصلت قيمتها إلى 4250 مليون ريال لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية وراحة الحجيج، مضيفاً أنه تم تشغيل ثلاثة وحدات توليد بـ (محطة توليد رابغ2) بقدرة إجمالية بلغت 2058 ميجاوات، وتعزيز شبكات النقل الكهربائي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بمشاريع محطات التحويل المركزية 380/110 ك.ف. في المدينة المنورة بإجمالي قدرات 2500 م.ف.أ. ، ومشاريع محطات التحويل الرئيسية 110/13.8 ك.ف.أ. ، وهي محطة تحويل منى 4 بسعة 201 م.ف.أ، ومحطة تحويل العدل 201 م.ف.أ في مكة المكرمة، وكذلك محطة تحويل البيداء 2، ومحطة تحويل النقا، ومحطة تحويل البركة، ومحطة تحويل الجامعة الإسلامية 2 بسعة 201 م.ف.أ في المدينة المنورة، بالإضافة إلى مشروعين لخطوط النقل جهد 380 ك.ف بجمالي طول 262 كيلو متراً ، وهما مشروع دائرتي محطة توليد رابغ المستقلة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، ودائرة وسط المدينة في المدينة المنورة، فيما تم إنشاء سبعة مشاريع جديدة لخطوط النقل جهد 110 ك.ف. بإجمالي طول 40 كيلو متراً ،منها مشروعين في مكة المكرمة، وخمسة مشاريع في المدينة المنورة.

وأشاد بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدار العام بين مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز عمليات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهو ما أدى إلى ضمان استمرارية تغذيتهما بموثوقية عالية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل لأي أحمال زائدة أثناء ساعات الذروة في موسم العمرة وشهر رمضان وموسم الحج.