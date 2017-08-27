 محافظ الطائف يتقدم المصلين على الشهيد الحارثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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محافظ الطائف يتقدم المصلين على الشهيد الحارثي

محافظ الطائف يتقدم المصلين على الشهيد الحارثي
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

أدى محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة، وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر اليوم (الأحد)، بجامع العباس، صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب سعد بن مستور الحارثي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعقب الصلاة، نقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره

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