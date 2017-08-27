(قصة الحصن في عسير) يوثق طرز العمران الجبلي 

أقرت اللجنة المنظمة لملتقى العمران السياحي للمناطق الجبلية برئاسة أمين المنطقة صالح القاضي إعداد فيلم وثائقي عن نماذج العمران الجبلي في منطقة عسير، على أن يعرض في حفل افتتاح الملتقى المقرر بمسرح الأمانة ٢٨ ذي الحجة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوصح إبرهيم مسفر المتخصص في التراث والمكلف بإعداد الفيلم الوثائقي أن العمل سيكون بعنوان (قصة الحصن في عسير)، قائلا: “إن القصة ستبدأ بربط ما بين الأجيال عن التراث العمراني في عسير، عبارة محاكاة بين الجد وحفيدين بجولة في ذاكرة الجد في الحصون، تمر يجميع مواقع العمران الجبلي في المنطقة ال ٥ لتوثيقها من الداخل والخارج كنماذج لتنوع الطرز المعماري في عسير، وتختتم بعودة الحفيدين لجدهما بلون التراث القرية لإعادة العمران في المنطقة للواجهة بما يحقق رسالة الملتقى كون ذلك لن يأتي إلا بالعودة لأصل وجذور التراث العمراني المستوحى من تصاميمه ورؤيته وحفاظه على البيئة وروح المكان”.