 الخدمات الطبية للقوات المسلحة تدشن مركزًا إسعافيًا بمنى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تدشن مركزًا إسعافيًا بمنى

واس - منى

افتتح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك, اليوم, المركز الإسعافي الجديد بمشعر منى، المخصص للحالات الطارئة .
وتجوّل على أقسام وأجنحة المركز بطاقة 11 سريرًا, وأربع عيادات, وصيدلية مركزية ومختبر طبي متكامل, مستمعاً لشرح عن مهام المركز المتضمنة تخصيص فرقة راجلة تقوم بمهام الإسعافات الأولية, مبينًا أن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة, لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام .
وكان اللواء المالك قد وقف في وقتٍ سابقٍ اليوم, على سير عمل المستشفيات التابعة للقوات المسلحة, للتأكد من جاهزية تشغيل مستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بمنى, ومستشفى القوات المسلحة الميداني المتنقل بعرفة, ومركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر, ومستوصف قوة الإسناد الإداري بالمغمس, والعديد من المستوصفات الثابتة والميدانية في كلٍ من عرفات ومزدلفة ومنى, التي تم تجهيزها بالكامل لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة .

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