البريد يطلق النسخة المطورة من تطبيق محدد الحج والعمرة الملاحي

أطلقت مؤسسة البريد السعودي النسخة المطورة من تطبيق محدد الحج والعمرة الملاحي V5.0 في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استمرار تسخير إمكانات جميع الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتطويرها عاما بعد آخر، وفي خطوة تواكب الزيادة المضطردة على استخدام أجهزة الهواتف الذكية من حجاج بيت الله وكذلك العاملين بالحج.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف، أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام لمضاعفة جهودها وبذل كل ما من شأنه تيسيرأداء فريضة الحج، وحرصاً من البريد السعودي للاستفادة القصوى من الإمكانات كافة التي تملكها نتيجة تنفيذها للعنوان الوطني الذي أسهم في وجود خرائط رقمية تفصيلية دقيقة لمختلف مناطق المملكة بما في ذلك مناطق المشاعر المقدسة.

وجرى هذا العام تحديث نسخة التطبيق بعدما استكملت دراسة تجربة المستخدمين والاستفادة منها والأخذ بملاحظاتهم كمدخدلات رئيسة في تحسين تجربة الاستخدام ،بإضافة العديد من الخصائص الجديدة وفي مقدمتها إعادة تحسين شاشات التطبيق للوصول إلى المزايا والخصائص فيه بكل سهولة ، وإتاحة إمكانية إنشاء حساب للمستخدم وبالتالي إمكانية حفظ المواقع ونقاط الإهتمام الخاصة به، وكذلك إضافة دليل مبسط لمسار مناسك الحج.

وأكد أن مؤسسة البريد السعودي حرصت على أن يكون النظام سهل ومبسط، ويقوم بأداء وظائف محددة لتلبية رغبات مستخدميه بتصفح الخرائط الرقمية والمصورات الفضائية للمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والبحث فيها عن الخدمات والمعالم والمخيمات ومؤسسات الحج والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بكل يسر .

يذكر أن تطبيق محدد الحج والعمرة الملاحي متاح على الأجهزة الذكية والحاسب الآلي، ويشمل النطاق المكاني للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وشبكات الطرق المعالم الموجودة في تلك المناطق، وعناوين جميع الجهات الحكومية والخدمية العاملة في الحج والعمرة والفنادق والمساكن المصرحة لها من إسكان الحجاج والمعتمرين، ومواقع مخيمات الحجاج في عرفات ومنى،ويوفر التطبيق الخصائص الملاحية التي تمكن مستخدميه من ضيوف الرحمن والعاملين في الحج والعمرة تحديد أقصر المسارات للوصول للمواقع المستهدفة، الامر الذي يسهل عملية إرشاد الحجاج التائهين ووصول خدمات الطوارئ والخدمات الأخرى للمواقع المطلوب الوصول اليها بأسرع وقت ممكن.

ولكي تتحقق الاستفادة القصوى من تطبيق محدد الحج والعمرة الملاحي تم إعداد واجهة وقوائم التطبيق مترجمة إلى 16 لغة، إلى جانب العديد من الخصائص والمزايا التي يحتاجها الجميع مثل تحديد اتجاه القبلة،التعرف على درجات الحرارة ومعرفة مواقيت الصلاة،

كما يعمل التطبيق على مختلف المتصفحات سواء أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف الذكية، واستكمالا لذلك عمد ، فريق مختص من المؤسسة إلى عقد عدة اجتماعات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج ومنهم (الدفاع المدني ، أمانة العاصمة المقدسة ، الأمن العام) وذلك

لإطلاعهم على التطبيق وخصائصه ومميزاته مع تشغيل التطبيق لديهم للاستفادة منه بالصورة الأمثل في تيسير أداء مهام رجال الميدان.