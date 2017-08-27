 “أكناف” تستعد لتحجيج 26 يتيم ويتيمة هذا العام و19 شخص في انتظار الدّعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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“أكناف” تستعد لتحجيج 26 يتيم ويتيمة هذا العام و19 شخص في انتظار الدّعم

“أكناف” تستعد لتحجيج 26 يتيم ويتيمة هذا العام و19 شخص في انتظار الدّعم
المناطق - الباحة

تعتزم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” هذا العام تحقيق حلم 26 يتيم ويتيمة مع محارمهن لأداء حج الفريضة وباشراف مباشر ومرافقة للحجيج من قبل سعادة المشرف العام بالجمعية الاستاذ عادل جمعان الزهراني ، كما أن عدد الافراد المتقدمين الذين لم تتمكن الجمعية من تحجيجهم بسبب قلة الدعم المادي 19 شخصا، حيث تبلغ قيمة تحجيج الفرد الواحد 8500 ريال. وتحجيج مشرفين اثنين من قبل الحمعية مجانا على حساب شركة الحج
وتسعى الجمعية من خلال دورها الريادي تجاه الأيتام بمنطقة الباحة والذي تعمل عليه كل عام ومن خلال تفعيل الشراكات مع عددٍ من شركات خدمات الحجاج الرسمية والمصرحة لتوفر مقاعد لتحجيج الأيتام.
وتهدف “أكناف” لتحقيق هذا الحلم للأيتام الذين لم يسبق لهم الحج وتحقيقًا للشراكة الاجتماعية، حيث بدأت بالتواصل مع أصحاب حملات الحج التي تقدم خدمات على مستوى عالٍ من الجودة ومن ثم تحديد العدد المطلوب بوجود محرم مع اليتيمات.
وفتحت “أكناف” أبوابها للراغبين في مشاركة الأجر بالتكفل بمؤنة حجة الفريضة، وذلك من خلال زيارة فروعها بمدينة الباحة مقابل مطعم ماكدونالدز أو بالفروع الأخرى بالمحافظات.

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