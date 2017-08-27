اللواء القرني : يتفقد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة ويقف على جاهزيتها

تفقد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة والتي ستتولى ضبط مخالفي نظام الحج ممن ‏لا يحملون تصريحا نظاميا . وقد أبدى سعادته و رضاءه التام

عن مدى الاستعداد والجاهزية لهذه القوة .

كما شدد على أهمية حسن التعامل مع ضيوف الرحمن ‏والحرص كذلك على انفاذ الدور المطلوب منهم بضبط مخالفي نظام الحج و تسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي تمهيدا لابعادهم بعد تطبيق النظام بحقهم .

‏وتغطي هذه المراكز جميع المنافذ والطرق المؤدية الى المشاعر المقدسة من أحياء مكة المكرمة إضافة الى تسيير عدد من الدوريات الأمنية ‏لمسح الشوارع الداخلية بأحياء مكة المكرمة .

‏وقد رافقه في هذه الجولة قائد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة العقيد سامي بن عواض السعدي وعدد من قيادة مراكز هذه القوة