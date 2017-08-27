 اللواء القرني : يتفقد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة ويقف على جاهزيتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين منطقة نجران المكلف يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ” ساسكو ” يواصل حفاوته بضيوف الرحمن طقس المشاعر .. سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة الجوازات تستعرض نتائج خطة “مرحلة القدوم” لموسم الحج في مؤتمر صحفي غداً بجدة الجهات الأمنية تقبض على خاطفة مولود الخرج السجن و التغريم لـ 18 مواطناً ومقيماً نقلوا حجاجاً بدون تصريح للحج شرطة تبوك تكشف عن ملابسات وفاة مواطن في الوجه بطلق ناري من رجل أمن اللواء القرني : يتفقد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة ويقف على جاهزيتها 35 ألف مستفيد من خدمات كلية طب أسنان القصيم  أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين السديس يدشن موقع “بحث” بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الصحة تدشن الرعاية الصحية المتنقلة لضيوف الرحمن

اللواء القرني : يتفقد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة ويقف على جاهزيتها

اللواء القرني : يتفقد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة ويقف على جاهزيتها
المناطق - مكة - عادل الزهراني

تفقد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة والتي ستتولى ضبط مخالفي نظام الحج ممن ‏لا يحملون تصريحا نظاميا . وقد أبدى سعادته و رضاءه التام
عن مدى الاستعداد والجاهزية لهذه القوة .
كما شدد على أهمية حسن التعامل مع ضيوف الرحمن ‏والحرص كذلك على انفاذ الدور المطلوب منهم بضبط مخالفي نظام الحج و تسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي تمهيدا لابعادهم بعد تطبيق النظام بحقهم .
‏وتغطي هذه المراكز جميع المنافذ والطرق المؤدية الى المشاعر المقدسة من أحياء مكة المكرمة إضافة الى تسيير عدد من الدوريات الأمنية ‏لمسح الشوارع الداخلية بأحياء مكة المكرمة .
‏وقد رافقه  في هذه الجولة قائد مراكز الضبط الأمني الداخلية بالعاصمة المقدسة العقيد سامي بن عواض السعدي وعدد من قيادة مراكز هذه القوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>