شرطة تبوك تكشف عن ملابسات وفاة مواطن في الوجه بطلق ناري من رجل أمن

أصدرت شرطة منطقة تبوك بيانا على لسان ناطقها العقيد خالد أحمد الغبان أوضحت فيه الملابسات التي أصيب فيها مواطن بطلق ناري من قبل احد رجال الأمن بمحافظة البدع ثم وفاته.وقال الغبان في البيان، إنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة احد المواطنين بطلق ناري أثناء عملية القبض عليه بمحافظة الوجه أدى بعد ذلك إلى وفاته، ومن منطلق ضرورة إظهار ملابسات القضية نود إيضاح الآتي :ورد بلاغ بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٦هـ إلى شرطة محافظة الوجه من قبل اثنين من المواطنين عن تعرضهما لإطلاق النار وهما بداخل سيارتهما من قبل شخص لا يعرفانه يمتطي سيارة مظلله بالكامل ولوحة السيارة الخلفية مخفية، وعلى الفور جرى الانتقال الفوري لمعاينة الموقع وسيارة المبلغين رفق جهات الاختصاص، وقد ثبت من المعاينة عملية إطلاق النار وذلك لوجود فتحة دخول لطلق ناري على زجاج السيارة، وصدر بحق المبلغين التقارير الطبية اللازمة المثبتة لإصابتهما، ومن خلال توفر المعلومات اتضح أن الجاني (سعودي الجنسية 25 عاما، عاطل عن العمل) والذي توارى عن الأنظار، وتم إبلاغ الجهات المختصة بالبحث عن المتهم والقبض عليه .وفي اليوم التالي، تلقت غرفة العمليات بشرطة محافظة الوجه اتصالاً هاتفياً من قبل شقيق المتهم الهارب يفيد عن قيام شقيقه بإشهار سلاح ناري عليه وتهديد والدته وأخوته وسرقة سيارته تحت التهديد، وبانتقال فرقه أمنية للموقع وعند مشاهدته لها تمكن من الهرب وبرفقته شخص آخر داخل السيارة، وبمتابعتهما تم إيقافهما وقام المتهم بإشهار سلاح من نوع رشاش على رجال الأمن، وأثناء محاولة السيطرة عليه دون ترك فرصة له لاستخدام سلاحه وإطلاق النار منه خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح احد أفراد الفرقة القابضة أصابت رأس المتهم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى المحافظة الا انه توفي (رحمه الله) داخل المستشفى لاحقاً كما تم القبض على مرافقه (سعودي الجنسية) والتحفظ على سلاح المصاب الذي اتضح انه مجهز للإطلاق وبداخل المخزن (21) طلقة حية وغير مرخص، وبتفتيش السيارة التي كانت معهما عثر على بعض الممنوعات المحرمة شرعاً، كما تبين أن المصاب ومرافقه كانا بحالة غير طبيعية، وقد باشر فرع النيابة العامة بالمحافظة التحقيق بالقضية .وتتقدم شرطة منطقة تبوك بأحر التعازي والمواساة لذوي المتوفى سائلين المولى له بالرحمة.