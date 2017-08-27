الجهات الأمنية تقبض على خاطفة مولود الخرج

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ بلاغاً من النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظة عن اختطاف طفل حديث الولادة أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولادة.

ونظراً لأهمية البلاغ وبشاعة الجرم فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من أمير منطقة الرياض بالنيابة على استنفار كافة قواها الميدانية تساندها إدارة التحريات والبحث الجنائي.

وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة ، حيث تم العمل لتفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وجرى تشكيل فريق عمل على قدر عال من الكفاءة للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناة ، وبتوفيق من الله أثمرت الجهود الأمنية بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم

من العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة ، حيث تم إعادته للمستشفى وتسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمة الوراثية .

ورغم شُح المعلومات وندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنية على مدار الساعة ، وبتوفيق من الله تمكنت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمة الرئيسية وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنية وجيزة وتسليمهم مركز الشرطة المختص واشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فهي تهنئ والدي الطفل على عودته سالما ، وتؤكد عزمها المٌضي قدماً في مكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها و فرض الأمن والسكينة العامة

– و بالله التوفيق -.