 طقس المشاعر .. سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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طقس المشاعر .. سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة

طقس المشاعر .. سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة
واس - جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة خلال الساعات القادمة ,بينما تكون على المدينة المنورة صحوة إلى غائمة جزئياً .
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني , أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 45 درجة والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة ، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 45 وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة .
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 43 والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة 39 درجة ،وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 38 درجة ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة .

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