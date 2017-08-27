مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ” ساسكو ” يواصل حفاوته بضيوف الرحمن

يواصل مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو لضيافة واستقبال ضيوف الرحمن ، والذي تشرف عليه لجنة الشباب بإمارة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم وبمشاركة عدة جهات حكومية ، استقبال وضيافة الحجاج القادمين للمدينة المنورة والمغادرين لها باتجاه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، ويقع المخيم بمحطة ” ساسكو ” بين قريتي و الحمنة والجرنافة بطريق الهجرة في منتصف المسافة بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

ويأتي المركز في إطار حرص سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان من خلال لجنة الشباب في تقديم أرقى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام القادمين من المشاعر المقدسة بعد أدائهم نسكهم والذي يأتي امتداداً للخدمات المقدمة لهم خلال الموسم الأول لحج هذا العام 1438 هـ ، واستشعاراً لعظيم المسؤولية الاجتماعية ، تجاه المجتمع ويهدف إلى غرس قيمة حب العمل التطوعي و غرس القيم الإسلامية الصافية النقية في نفوس الناشئة ، وتربيتهم على تعظيم شعائر الله ، والتأكيد على أهمية دور الشباب في المساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، لما يملكونه من طاقات وقدرات هائلة ، ينبغي الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتكون رافدا ايجابيا لخدمة الدين الوطن ، وضرورة تمكينهم من الفرص وتفعيل دورهم ، وتعزيز اتجاهاتهم نحو المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادراتهم المتميزة ودعهما معرفياً وإجرائيا، واكتشاف تلك القدرات والطاقات الشبابية .

بدوره رفع مدير عام التعليم الأستاذ ناصر العبدالكريم شكره وامتنانه إلى سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه السخي و الدائم لبرامج وأنشطة التعليم بالمنطقة ، والذي يأتي امتداداً لاهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وقدّم باسمه ونيابةً عن لجنة الشباب لسمو أمير المنطقة الذي لازال يتابع وبشكلٍ مستمر كل الخدمات التي تقدّم لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

يذكر بأن المركز يقدم خدمات توعوية عديدة ووجبات غذائية وضيافة للحجاج بالتعاون مع بعض الإدارات الحكومية و الجهات والمؤسسات الخيرية كهيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفى وبلدية وادي الفرع .

وقد ابدى عدد من الحجاج سعادتهم الغامرة بما شاهدوه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي وجدوها في المركز والذي يأتي امتداداً للخدمات والتسهيلات التي وجدوها خلال تأديتهم نسكهم ، رافعين أيدهم إلى السماء بالدعاء لحكومة خادم الحرمين على هذه الخدمات الجليلة لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيلات التي رأوها في المشاعر المقدسة وفي طريق الهجرة وهذا المخيم الذي وجدو فيه خدمات مميزة لراحتهم .