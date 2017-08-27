 أمين منطقة نجران المكلف يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمين منطقة نجران المكلف يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح

أمين منطقة نجران المكلف يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح
المناطق - نجران

وقف أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي  آل حرفش على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح داخل مدينة نجران؛ وذلك للتأكَّد من جاهزيتها والإطلاع على الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية واستكمال الخطة التشغيلية لاستقبال الأضاحي لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله ناصر آل فاضل، أنه جرى خلال الجولة الوقوف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح داخل مدينة نجران للتأكَّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية للمسالخ وتوفير مواقف للسيارات وتنظيم عملية إنزال الأضاحي وتسهيل انسياب الحركة المرورية وتوفير كافة الخدمات لأصحاب الأضاحي في المسالخ  خلال فترة انتظارهم لتمكينهم من متابعة عملية ذبح أضاحيهم داخل صالات الذبح والتقطيع في المسالخ واعتماد آليات الترقيم في تسلّم وتسليم الذبائح.
وابأن آل فاضل إلى أن الجولة التفتيشية شملت الاطلاع على طرق التخلص من المخلفات والنفايات الناتجة عن عملية ذبح الأضاحي حفاظًا على سلامة وصحة البيئة.
وأشار إلى انه تم نشر عدد من المراقبين لرصد أي مخالفات من جانب المطابخ والملاحم تتعلق بالذبح خارج المسالخ أو المطابخ المصرح لها بذلك، إضافة إلى تكثيف فرق النظافة لسرعة رفع مخلفات أضاحي المواطنين التي يتم ذبحها داخل بيوتهم.
وأكَّد آل فاضل تشديد أمين المنطقة المكلف على أهمية تقديم الخدمة للمواطن والمقيم على الوجه الأمثل ومواجهة الزحام خاصة أيام العيد.

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