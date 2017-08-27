أمانة العاصمة المقدسة تنشئ جسرًا جديدًا في دقم الوبر لتسهيل حركة حافلات الحجاج

نفذت الإدارة العامة للطرق بأمانة العاصمة المقدسة, مشروع جسر جديد لتقاطع طريق المسجد الحرام مع طريق مزدلفة بمنطقة دقم الوبر, وتم تشغيله بالكامل للاستفادة منه خلال موسم حج1438هـ .

وأوضح مدير عام الطرق بأمانة العاصمة المقدسة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، أن إنشاء الجسر يأتي تماشياً مع خطة الأمانة التي تهدف إلى توفير محاورٍ جديدة لتسهيل الحركة المرورية, وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وزائري العاصمة المقدسة من خلال إيجاد بدائل متعددة في شبكات الطرق .

وأفاد أن المشروع الجديد, يربط بين طريق مزدلفة وطريق المسجد الحرام ومنطقتي منى ومزدلفة، حيث تم إنشاء مخرجين يخدمان المتجه إلى الطريق الدائري الثالث وطريق جدة, والمتجه أيضاً من المسجد الحرام إلى شارع الملك عبد العزيز بمشعر منى، كما تم تنفيذ منحدر لتفريغ الحركة من منى باتجاه طريق المسجد الحرام والحرم المكي، مع رفع كفاءة المنحدرات وتركيب لوحات إرشادية لتوجيه الحركة المرورية، بالإضافة إلى تنفيذ عبارات لتصريف المياه, ومنع تجمعها داخل الجسر, وتنفيذ حواجز خرسانية لتساعد على انسيابية الحركة .

وأشار المهندس سقاط, إلى أن المشروع يتكون من حلقتين وثلاث منحدرات لاستكمال التقاطع بشكل كامل, وتسيير الحركة في جميع الاتجاهات، لدوران القادم من منى إلى طريق المسجد الحرام, ويبلغ طوله (320) مترًا, وعرضه (11) مترًا, ومساحته (3500) متر مربع ، ودورانٌ للقادم من مزدلفة والمتجه إلى منى, ويبلغ طوله (250) مترًا, وعرضه (11) مترًا, ومساحته (2750) مترًا مربعًا، إضافةً إلى منحدر للقادم من مزدلفة بطريق مزدلفة, والمتجه إلى الحرم المكي بطريق المسجد الحرام, ويبلغ طوله (475) مترًا, وعرضه (12) مترًا, ومساحته (5700) متر مربع .

وأكد أن الأمانة تقوم بشكل مستمر بتطوير وتحديث شبكات الطرق من خلال إجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والمخططات, بهدف العمل على إيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية.

يذكر أن المشروع يعدّ واحدًا من المشروعات الحيوية, خاصة في موسمي الحج والعمرة لموقعه المهم ، وقد تم إنجازه في زمن قياسي لا يتجاوز الخمسة أشهر, وذلك للاستفادة منه لراحة حجاج بيت الله الحرام, وتسهيل الحركة المرورية أثناء الصعود والنزول من وإلى مزدلفة وعرفات .