امانة حائل تنهي كافة استعداداتها لعيد الاضحى

انهت أمانة منطقة حـائل تجهيزاتها لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس , بعمل خطة زمنية شاملة لكافة الإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين , وذلك بالتشديد على متابعة أعمال مقاولين النظافة وتكثيف الرقابة الصحية في الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع الأطعمة والحلويات والعصائر بداية من التأكد من وجود الكشف الطبي ساري المفعول لجميع العاملين في هذه المحلات كما تم تهيئة المسالخ لاستقبال ذبائح الأضاحي مع توفير كافة مستلزماتها وتكثيف نشاط المراقبين الميدانين والبيطريين والصحيين على فترتين صباحية ومسائية ومتابعة نظافة أسواق المواشى بشكل يومي.

ذكر ذلك رئيس المركز الإعلامي بأمانة المنطقة سعد الثويني أن توجيهات أمين المنطقة المهندس أبو راس واضحة وصريحة لجميع العاملين في الميدان وغيره بعدم التهاون في تطبيق التعليمات خصوصاً في مجال النظافة وجميع الالتزامات والشروط الصحية وهناك عقوبات مشددة سوف تطبق على المتهاونين في هذه الشروط تصل إلى إغلاق المحل مع الغرامة وإذا تكرر ستكون هناك عقوبات أشد وفق النظام.

وبين الثويني ان هناك خطة عمل تشمل القيام بنظافة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والرقابة الدائمة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة والتي تقدم وجباتها بصفة يومية كالمطاعم والمخابز والبوفيهات والبقالات ، ورشّ المبيدات الحشرية بصفةٍ يومية ، وغسل الحاويات وتطهيرها.

مضيفاً الثويني أن أمانة المنطقة خصصت الرقم ( 940 ) بالاضافه لرقم هاتف مباشر (0165323332) لتلقي ملاحظات وبلاغات المواطنين طيلة أيام عطلة عيد الاضحى المبارك وعلى مدار الـ 24 ساعة حيث يعمل الموظفون لتلقي وتسجيل الملاحظات على مدارا لساعة وإبلاغ المختصين بها لمعالجتها أول بأول مع ضرورة متابعة المخالفات التي يتطلب الانتظام في متابعتها .